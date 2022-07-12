SMArt 155 в действии: украинцы показали, как используют высокоточные боеприпасы для уничтожения оккупантов

В сети появилось новое видео с применением немецкого боеприпаса SMArt 155, предназначенного для точечного уничтожения бронетехники противника. Этот снаряд несет два отдельных суббоеприпаса, которые отделяются от носителя в районе цели.

САУ PzH 2000 нищить бронетехніку окупантів за допомогою SMArt 155 — німецького високоточного 155 мм артилерійського снаряда, спроєктованого для стрільби на великі відстані й ураження бронетехніки з верхньої півкулі. pic.twitter.com/V367eI8hSP — Ukraine (@fireees) July 12, 2022

Они оснащены комбинированной радиолокационной и инфракрасной головкой самонаведения и, спускаясь на парашютах, осуществляют поиск цели. Как только цель попадает в прицел, суб-боеприпас детонирует и выстреливает ударное ядро ​​- разогнанный на скорость более 5000 м/с поражающий элемент.

Напомним, что в сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный. Россияне захватили остров Змеиный, чтобы активизироваться там и нарастить боевой состав гарнизона. Также для того, чтобы создать системы противовоздушной обороны и огневого поражения, применяя РСЗО.

Курсор сообщал, что российская федерация за время войны в Украине потратила более 5 тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас в армии страны-агрессора остались только старые, не точные ракеты.

Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет. 9 марта, когда было выпущено не менее 35 ракет. До начала апреля количество пусков увеличивалось с каждым днем, причем самый крупный обстрел со стороны Беларуси пришелся на 1 апреля.

Наша редакция информировала, что украинский генерал рассказал, как можно защититься от российских ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!