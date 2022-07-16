СМИ: Китай продает россии электронику, которая помогает вести войну против Украины

Тем временем, власти Китая утверждают, что не продают оружие россиянам, а общий экспорт между странами значительно сократился из-за угрозы санкций со стороны США.

С начала вторжения в Украину Китай начал поставлять россии* больше электроники, которая помогает россиянам вести войну.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отчеты показывают, что за первые пять месяцев 2022 года Китай экспортировал в россию микросхем на $50 млн, что вдвое больше по сравнению с годом ранее, в частности, значительно увеличились продажи печатных плат. Китайцы также поставили стране-агрессору в 400 раз больше оксида аллюминия, необходимого для производства в оружейной и аэрокосмической промышленности — 153 тысячи тонн по сравненю с 227 тоннами.

Рост стоимости экспортной продукции частично можно объяснить инфляцией, однако таможенные данные свидетельствуют о том, что многие китайские компании продолжают сотрудничать с россией, несмотря на санкции. Это беспокоит США, в июне министерство торговли страны добавило в «черный список» пять китайских производителей элекроники за помощь оборонной промышленности россии.

Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.