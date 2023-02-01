СМИ обнародовали новые детали атаки беспилотника на Исфахан

СМИ пишут, что 29 января в Исфахане произошло четыре взрыва, и все они, по-видимому, были нацелены на объект, разрабатывающий современное оружие.

Взрывчатые вещества, использованные для нападения на объект Исламской Республики в Исфахане в воскресенье, попали в Иран через иракский Курдистан по приказу иностранного агентства, заявил иранский государственный сайт NourNews.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно сообщению NourNews, «части малогабаритных БПЛА, которые несколько дней назад использовались в диверсионной акции против комплекса мастерских Минобороны в Исфахане, вместе со взрывчатыми веществами проникли в Иран при участии и под руководством курдских оппозиционные группы, базирующиеся в Курдистане Ирака».

«Согласно полученной информации, по заказу иностранной службы безопасности, после получения частей малогабаритных БПЛА и взрывчатых веществ, эти группы ввезли их в страну с одного из труднодоступных маршрутов на северо-западе и доставили в район службы связи в одном из приграничных городов», — говорится в сообщении.

Далее в отчете говорится, что «вышеуказанные детали и материалы были собраны в оборудованной мастерской с использованием обученных сил, а затем использованы для диверсионного нападения на комплекс мастерских Министерства обороны в Исфахане».

Согласно отчету, в августе 2022 года «министерством разведки была арестована террористическая группа, состоящая из элементов курдской оппозиции, организованная сионистским разведывательным агентством для взрыва промышленных объектов Исфахана».

«Арестованные террористы, прошедшие подготовку для проведения диверсионных операций агентами Моссада в сторонней зарубежной стране, планировали взорвать важные объекты в Исфахане, перебросив в Иран через иракский Курдистан высокотехнологичное взрывное оборудование и материалы», — говорится в сообщении.

В отдельном сообщении NourNews в среду говорится, что путем изучения взорванных компонентов БПЛА «был точно идентифицирован производитель, и были обнаружены важные улики».

Ранее Курсор писал, что Израиль атаковал военный завод в иранском Исфахане — The Wall Street Journal. Вашингтон и Иерусалим ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Как сообщал Курсор, несмотря на заявления Ирана, атака беспилотников на Иран в Исфахане имела огромный успех, свидетельствуют данные западных разведывательных источников.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

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