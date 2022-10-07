СМИ выяснили, почему Украина не получила еще дальнобойные ракеты ATACMS

США пока не одобрили запрос Украины о предоставлении ВСУ дальнобойных ракет ATACMS к пусковым установкам HIMARS. Основная причина состоит в том, что существуют разногласия касательно нанесения ударов по целям в Крыму, который оккупирован россиянами.

Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на слова представителя американского Конгресса.

По словам официальных лиц США, в настоящее время Украине якобы хватает и других снарядов.

«ВСУ достаточно существующей комбинации HIMARS и ракет GMLRS. Мы думаем, что они могут поразить подавляющее большинство целей, включая те, что в Крыму. И для ясности: Крым — это Украина», — сказала высокопоставленный представитель Минобороны США Лора Купер.

Кроме этого, Америка может не передавать Украине ракеты ATACMS также из-за сокращения запасов. В частности, недавно комитеты Палаты представителей и Сената на закрытом заседании заявили, что предоставление этих ракет может повредить военной готовности.

СМИ пишут, что пока США не готовы передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS к пусковым установкам M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II , дальность полета которых составляет до 300 км.

Ранее Курсор писал, что известный философ рассказал, что ждет путина и россию. По мнению американского философа, политического экономиста и публициста Фрэнсиса Фукуямы, в будущем россия столкнется с коллапсом.

Ранее Фукуяма заявлял, что россии будет очень трудно выбраться из той пропасти, в которую она себя бросила, а также о других последствиях для путина.

Также «Курсор» сообщал, что двое россиян приплыли на лодке с Чукотки на Аляску.

Помимо этого, президента США Джо Байден прокомментировал ядерные угрозы путина и заявил о перспективах Армагеддона.

Напомним, что ВСУ освободили село в Херсонской области и оказалось, что армия рф жила вместе со свиньями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!