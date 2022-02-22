Солнечный свет может растворять пролитую в океан нефть — ученые

По словам ученых, вопреки расхожему мнению, фоторастворение нефти возможно даже в арктических водах. Таким образом в будущем появится новая технология очистки воды от нефтепродуктов.

Ученые из Океанографического института Вудс-Хоула выявили, что 10 процентов нефти, которая была разлита в Мексиканском заливе в результаты взрыва платформы Deepwater Horizon, буквально растворилось в морской воде. Как оказалось, все благодаря солнечному свету.

Напомним, что авария на нефтяной платформе состоялась в 2010 году. Тогда в океан попало 210 миллионов галлонов нефти, погибло 11 человек.

И вот ученые заявили, что реакции окисления, инициированные светом, преобразуют нерастворимые компоненты нефти в водорастворимые соединения.

Примечательно, что ученые знали об этом процессе еще 50 лет назад, однако они не думали, что он может достигать таких масштабов. Теперь они займутся разработкой новой технологии очисти воды от нефтеотходов – опасного для экологии сырья.

Ранее Курсор сообщал, что ученые рассказали, какие растения оказались устойчивы к глобальному потеплению. Ученые выяснили, что тропические леса обладают способностью к быстрому восстановлению, а потому могут легче адаптироваться к изменениям климата. Однако для этого нужно сильно ограничить вырубку леса и выполнить ряд дополнительных действий.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в Нью-Йорке построили дом из отходов.

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