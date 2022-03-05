США, Германия и Нидерланды укрепят войска в Литве на фоне войны в Украине

Литва попросила своих союзников направить дополнительные войска и оборудование после вторжения России в Украину. К концу месяца количество иностранных войск НАТО в стране увеличится до 4 тыс. человек.

США, Германия и Нидерланды направят дополнительные военные силы в Литву, являющуюся союзником НАТО, заявил в субботу министр обороны балтийской страны после вторжения России в Украину.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что дополнительные средства противовоздушной обороны будут развернуты Берлином, а Вашингтон и Нидерланды направят своих солдат.

По сообщениям, американский пехотный батальон будет сопровождаться танками.

Анусаускас сказал, что дополнительные силы не связаны с военными учениями, которые Литва собирается провести в марте.

Ранее Курсор сообщал, что в Украине застрелили участника переговоров с РФ, который подозревался в государственной измене. Служба безопасности Украины подозревала его в государственной измене. По словам источника издания, у спецслужбы были доказательства, включая записи телефонных переговоров.

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