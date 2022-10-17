Стало известно, как США ответят на возможный ядерный удар рф по Украине

президент рф владимир путин *уже не первый раз выступает с угрозами применения ядерного оружия против Украины.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана, Соединенные Штаты совместно с союзниками по НАТО и другими странами, включая Китай и Индию, должны показать россии «очень четкий и решительный» сигнал о недопустимости использования какого-либо ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом сообщает CNN.

«По нашему мнению, США должны, работая вместе с союзниками по НАТО и другими ответственными странами во всем мире, включая Китай и Индию, направить очень четкий и решительный сигнал россии о том, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте», — заявил Салливан.

Он также заявил, что Америка не будет делать никаких отличий в своем ответе на использование рф любой формы ядерного оружия в войне против Украины.

«Использование ядерного оружия на поле боя в Украине — использование ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не будем делать градации… Мнение о том, что существуют определенные отличия в использовании его здесь, я считаю, является опасным представлением», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли реакция США иной, если будет применено тактическое ядерное оружие.

Ранее Курсор писал, что в Офисе президента Украины заявили, что ядерная угроза со стороны рф резко снизилась. По словам Михаила Подоляка, россия признала, что может вести войну обычным вооружением, но любая попытка применить ядерное оружие приведет к немедленному ответу.

Как сообщал Курсор, по словам бывшего посла США в россии, специального помощника по нацбезопасности президента Барака Обамы Майкла Макфола, в случае ядерного удара у Украины будут основания перенести войну в рф, включая удары по москве.

Курсор писал ранее, что поскольку рф начинает терять способность проводить военные операции на территории Украины, президент путин вскоре столкнется с выбором между применением оружие массового поражения или уходом с территории Украины, считает военный аналитик.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!