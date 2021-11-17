Стало известно, сколько доз вакцины AstraZeneca предоставила странам

В AstraZeneca считают, что им уже нет необходимости продавать вакцину по себестоимости, как она делает сейчас, и компания сможет начать получать прибыль за свою продукцию.

Известный производитель вакцин, британско-шведская компания AstraZeneca, заявила, что смогла реализовать уже два миллиарда доз препарата по всему миру.

Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Напомним, что препарат был разработан совместно с учеными из Оксфордского университета. Это первая западная компания, которая достигла таких пользователей. Первое место на втором уровне занимает китайская компания Sinovac с препаратом CoronaVac.

Сообщается, что на данный момент вакцина AstraZeneca производится в 15 странах мира. Препаратом пользуются в более чем 170 странах. В компании заявили, что ее препарат смог предотвратить 50 миллионов случаев заболевания коронавирусом.

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