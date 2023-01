Страны мира не готовы к будущим пандемиям — заявление IFRC

«Мир «опасно не готов» к будущим пандемиям», — говорится в отчете Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC). Эксперты призывают страны обновить свои планы готовности к концу года.

В своем Докладе о мировых стихийных бедствиях за 2022 год IFRC заявила, что «все страны остаются опасно неподготовленными к будущим вспышкам», несмотря на то, что COVID-19 унес больше жизней, чем любое землетрясение, засуха или ураган в истории.

«Следующая пандемия может быть не за горами. Если опыт COVID-19 не ускорит наши шаги к обеспечению готовности, то что? Нет оправдания тому, что после трех ужасных лет неподготовленность сохраняется», — сказал Джаган Чапагейн, генеральный секретарь IFRC, крупнейшей в мире сети реагирования на стихийные бедствия.

В отчете говорится, что к концу 2023 года страны должны пересмотреть свое законодательство, чтобы убедиться, что оно соответствует их планам по обеспечению готовности к пандемии, а к следующему году принять новый договор и пересмотренные Международные медико-санитарные правила, которые будут вкладывать больше средств в обеспечение готовности местных сообществ.

Чапагейн также рекомендовал странам увеличить внутреннее финансирование здравоохранения на 1% ВВП и глобальное финансирование здравоохранения не менее чем на 15 млрд долларов в год, что Чапагейн назвал «хорошей инвестицией».

«Важно то, что для этого должна быть политическая воля», — говорит он.

