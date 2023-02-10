Суд по делу Трампа: Прокурор вызывает бывшего вице-президента

Бывший вице-президент Майк Пенс вызван в суд по делу бывшего президента США Дональда Трампа о нападении на Капитолий США в 2021 году.

Бывший вице-президент США Майк Пенс был вызван в суд специальным прокурором, расследующим дело Дональда Трампа и его роли в штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщили американские СМИ.

Министерство юстиции назначило Джека Смита специальным советником для надзора за федеральными расследованиями роли Трампа в беспорядках, а также за его обработкой секретных документов, хранящихся в его пляжном клубе во Флориде.

По сообщению СМИ, повестка в суд «после месяцев переговоров между федеральной прокуратурой и юридической командой Пенса». Показания Пенса могут помочь пролить свет на попытку Трампа заблокировать подтверждение Конгрессом победы Джо Байдена на выборах.

Трамп публично давил на Пенса, председательствовавшего на заседании Конгресса, чтобы тот не удостоверял результаты выборов, но вице-президент воспротивился его требованиям.

Пенс осудил действия Трампа 6 января как «безрассудные», но отказался отвечать на вопросы комитета Конгресса, расследующего нападение на Капитолий.

Трамп, объявивший о новом баллотировании в Белый дом в 2024 году, может попытаться заблокировать показания Пенса, сославшись на привилегии исполнительной власти, как он пытался сделать с другими бывшими чиновниками.

Считается, что Пенс рассматривает возможность баллотироваться на пост президента от республиканцев в 2024 году, но еще не объявил о своей кандидатуре.

СМИ пишут, что Смит определит, следует ли предъявить Трампу какие-либо обвинения, хотя окончательное решение о том, следует ли предъявлять обвинения, будет за генеральным прокурором Мерриком Гарландом.

Ранее Курсор писал, что Конгресс США обнародовал налоговые декларации Трампа, экс-президент угрожает жесткими последствиями. В Демократической партии заявляют, что «иногда власть президента может приобретать слишком большие размеры».

Кроме этого, Конгресс вынес решение по причастности Трампа к штурму Капитолия. Авторы отчета за 18 месяцев опросили более тысячи свидетелей, провели 10 слушаний и получили более миллиона страниц документов.

Наша редакция писала, что в Конгрессе США рекомендуют объявить уголовные обвинения Трампу из-за штурма Капитолия. Специальный комитет Палаты представителей будет рекомендовать Министерству юстиции обвинить 45-го президента в преступлениях по четырем статьям.

Напомним, что компания Дональда Трампа была признана виновной в налоговом мошенничестве.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!