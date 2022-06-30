Трагедия в украинском Николаеве: момент попадания ракеты в многоэтажку попал на видео

В соцсети появилось видео момента попадания российской ракеты в многоэтажку в Николаеве, в результате чего погибли пять человек. Трагедия произошла 29 июня.

По состоянию на вечер 29 июня было известно о четырех пострадавших, двое из них – спасатели. Они травмировались, разбирая завалы. Пять человек погибли.

На видео можно увидеть момент «прилета» вражеской ракеты по многоэтажному дому. В результате удара верхние этажи жилого дома разрушены полностью. После попадания ракеты поднялся столб пыли. На кадрах можно услышать мощный звук, появившийся после попадания в дом.



«Подонки! Как это объяснить? Где логика. Россия — террористическая неправительство», — написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram в подписи к видео.

В прессцентре Оперативного командования Юг отметили, что россияне выпустили по Николаеву более 10 ракет.

«Враг продолжает атаковать портовую и производственную инфраструктуру, логистические предприятия. Но и вызывающе бьет на места вероятного массового скопления людей», — добавило ОК Юг.

«Курсор» писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.

Мы сообщали, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!