Трамп ничего не знает о политике на Ближнем Востоке — союзник экс-президента

Калифорнийский миллиардер, известный как союзник Дональда Трампа, Том Барак использовал свои показания на федеральном суде в США, чтобы подвергнуть сомнению лидерство Трампа во внешней политике.

Барак, заявив, что бывший президент ничего не знает о динамике на Ближнем Востоке. Подсудимого Тома Баррака обвиняют в том, что он использовал свой «уникальный доступ» в качестве давнего друга Трампа для предоставления конфиденциальной информации об администрации Трампа в Объединенные Арабские Эмираты для продвижения внешней политики и деловых интересов ОАЭ. Прокуроры говорят, что, пока официальные лица ОАЭ сотрудничали с Бараком, они вознаграждали его, вкладывая миллионы долларов в его деловые предприятия.

Баррак, бывший председатель инаугурационного комитета Трампа, заявил присяжным в Нью-Йорке, что считает Трампа «смелым» и «умным» бизнесменом и поддержал его кандидатуру как политического аутсайдера, который «может быть полезен для система». Однако он свидетельствовал, что позже разочаровался в антимусульманской риторике Трампа и других вызывающих разногласия позициях, которые он назвал «катастрофическими».

Он показал, что некоторые из его клиентов в его частной инвестиционной компании «были расстроены тем, что я дружу с президентом». Он добавил, что Трампа воспринимали как человека, который «не может произнести слово «Ближний Восток». … Это был кошмар».

Барак сказал, что поставил перед собой задачу убедить Трампа в том, что он побудит ОАЭ и Саудовскую Аравию присоединиться к Израилю, чтобы обеспечить стабильность в богатом нефтью регионе. Он также работал за кулисами, пытаясь заставить бывшего президента отказаться от идеи запрета на поездки мусульман.

Барак также показал, что для него было бы «невозможно» действовать в качестве иностранного агента для одного ближневосточного инвестора в его фирме, потому что другие инвесторы были бы против этого. Барак сказал, что существует интенсивный процесс проверки, чтобы гарантировать, что у финансовых менеджеров нет таких конфликтов интересов.

75-летний Баррак не признал себя виновным в действиях в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства, воспрепятствовании правосудию и даче ложных показаний. Его адвокаты отрицают, что он сделал что-то закулисное.

Миллиардер из Лос-Анджелеса знает Трампа уже несколько десятилетий, когда они занимались недвижимостью. Барак сыграл важную роль в кампании 2016 года как главный сборщик средств в то время, когда многие другие республиканцы избегали кандидата-выскочки.

На прошлой неделе правительство прекратило уголовное дело. Большая часть доказательств была сосредоточена на электронных письмах и других каналах связи между Бараком и его высокопоставленными руководителями в ОАЭ и Саудовской Аравии. Обвинители говорят, что эти сообщения показывают, как Барак и его контакты разработали стратегию, как победить Трампа

Сообщается, что Барак должен продолжить давать показания.

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Напомним, что Трамп подаст в суд на Минюст: «Быть президентом — это ад». Обыск в особняке Трампа и скандал с секретными документами выбили его из колеи, он выглядит «нервным, но размеренным», однако не отказался от своей идеи вновь идти на выборы.