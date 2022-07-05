Цены на нефть рухнули ниже 100 долларов за баррель

Европейская нефть марки Brent подешевела на 9,5 процента (10,7 доллара) и торгуется в районе отметки 102,7 доллара за баррель.

Из-за усиления опасений по поводу рецессии в Соединенных Штатах Америки и существенного замедлений темпов роста глобальной экономики сильно упали цены на нефть.

Так, американская нефть марки WTI упала в цене на 8 процентов или на 8,9 доллара. Таким образом она опустилась ниже отметки в 100 долларов за баррель. Более того, в последний момент торгов падение составило 10 процентов до 97,4 доллара за баррель. Правда, за ним последовал небольшой откат к 99, 5 доллара за баррель.

А вот европейская нефть март Brent подешевела на 9,5 процента (это примерно 10,7 доллара). Она торгуется в районе отметки в 102,7 доллара за баррель.

Ранее наш сайт сообщал, что мировые эксперты озвучили экономический прогноз для Израиля. Несмотря на политическую нестабильность, Израиль находится в хорошем состоянии для предстоящего экономического шторма.

Кроме того, редакция Курсора писала, что стало известно, что электричество подорожает на 16 процентов. О более высоком увеличении тарифов на электричество сообщило Управление электроэнергии. Тарифы подорожают на 16% вместо ожидаемого увеличения на 10-15%.

Еще напомним, что в августе тарифы на электроэнергию вырастут на 10-15 процентов.