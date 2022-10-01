Турция сформировала атмосферу безопасности на Ближнем Востоке — Эрдоган

Анкара успешно борется с проявлениями терроризма в ближневосточном регионе.
Об этом в ходе открытия осенней сессии турецкого парламента заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.
В частности, Эрдоган отметил, что благодаря операциям против террористов в границах Турции и за ее пределами, Анкара сформировала в регионе «атмосферу безопасности».
«Проблема терроризма внутри Турции сведена к нулю», — сказал Эрдоган.
Также, по его словам, в районы севера Сирии, зачищенные от террористов усилиями ВС Турции, за последние годы на добровольной основе вернулись 526 тыс. беженцев.
«Мы продолжаем шаг за шагом разрушать зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции», — сказал турецкий лидер.
Кроме того, Эрдоган затронул тему напряженности в Эгейском и Средиземном морях, связанной с действиями Греции.
«Поощрение Греции к размещению вооружения на островах, противоречит духу союзничества с Турцией. Курс на провокации и напряженность не принесет добра ни одной из стран», — предупредил Эрдоган.
Он также высказался относительно расширения НАТО. В частности, Эрдоган заявил, что принципиальная и решительная позиция Анкары в вопросе вступления Швеции и Финляндии в Альянс останется неизменной вплоть до выполнения обещаний, данных Турции.
Как сообщал Курсор, в конце августа президент Турции Эрдоган принял Абу Мазена на официальной церемонии в Анкаре.
Ранее Курсор писал, что состоялся разговор президента Герцога с Эрдоганом: о чем говорили главы государств.
Кроме этого, Яир Лапид заявил, что Израиль и Турция вернутся к полной нормализации отношений.
Напомним, что Турция и Израиль объявят о возобновлении отношений.