У главы «вагнеровцев» дерзко прокомментировали зверства российских наемников в Украине

У главаря «вагнеровцев» заявили, что они не сделали ничего плохого.

Основатель частной группы наемников Вагнер сделал дерзкое заявление о том, что его банда убийц, состоящая из насильников и других осужденных, вышедших из тюрем, не сделала в Украине ничего, что заслуживало бы наказания.

В комментарии Wall Street Journal к статье о санкциях группа ответила «от имени Евгения Викторовича», имея в виду основателя евгения пригожина*, заявив: «Мы провели внутреннюю проверку преступлений ЧВК Вагнера, но ничего не нашли».

Затем в их сообщении говорится, что, если существуют доказательства хорошо задокументированных зверств, их следует опубликовать. «Поэтому, если у кого-то есть информация о преступлениях ЧВК Вагнера, просьба направить ее в нашу пресс-службу или опубликовать в СМИ, — говорится в заявлении. — Чтобы мы могли помочь нашим американским коллегам сформировать свою позицию».

В четверг Соединенные Штаты признали группу Вагнера «значительной транснациональной преступной организацией» за ее работу от имени главы рф путина. «Вагнер — преступная организация, которая совершает массовые злодеяния и нарушения прав человека, и мы будем неустанно работать над выявлением, разрушением, разоблачением и преследованием тех, кто помогает Вагнеру», — заявил Джон Кирби из Совета национальной безопасности Белого дома.

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Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет