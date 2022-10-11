У посольства рф в Бейруте люди протестовали против российской агрессии

Ливан первым среди арабских стран высказался в поддержку Украины и с осуждением агрессии со стороны российской федерации.

Во вторник, 11 сентября, в столице Ливана, Бейруте, у здания посольства российской федерации* прошла акция протеста против войны рф в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS.

На опубликованном видео люди под диппредставительством государства-агрессора держат в руках украинские флаги и плакаты с призывами о прекращении вооруженного нападения со стороны рф.

«Ливан. Сегодняшняя акция протеста у стен посольства рфв Бейруте. Кстати, именно Ливан первым среди арабских стран высказался в поддержку Украины и с осуждением рашистской агрессии», — говорится в подписи к посту.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе около 100 израильтян собрались в Парке Независимости в Иерусалиме, чтобы выразить солидарность с иранскими женщинами, которые уже несколько недель проводят антиправительственные протесты.

«Мы хотим сказать здесь, в Израиле, что считаем, что вы заслуживаете свободы», — отметила соорганизатор митинга, феминистская активистка Шошана Китс Ясколл.

Отмечается, что протестующие держали в руках плакаты на иврите, английском и фарси.

«Было что-то в том, чтобы услышать, что молодую женщину забрали с улицы, потому что она была одета не так, как кто-то хотел, чтобы она была одета. Это действительно повлияло на меня. … Очень много женщин — и, кстати, мужчин — сказали, что мы хотим поддержать иранский народ. Мы хотим поддержать меньшинства Ирана, женщин Ирана, и мы хотим сказать, что это не нормально. … Мы считаем, что вы заслуживаете свободы», — добавила Китс Ясколл.

Ранее Курсор писал о том, что к антиправительственным протестам в Иране, вызванным гибелью молодой женщины Махсы Амини после задержания «полицией морали», присоединились студенты университетов и школьники старших школ.