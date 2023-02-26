У Зеленского ответили Маску на слова о «государственном перевороте» в Украине

22:13, Сегодня
Мировые новости, Политика
илон маск фото
Фото: depositphotos.com

Михаил Подоляк предложил американскому бизнесмену перестать читать российские газеты.

В Офисе президента Украины (ОП) отреагировали на заявление бизнесмена Илона Маска, который назвал Революцию Достоинства 2014 года «государственным переворотом».

В своем Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что в Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди.

«Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Угнетенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты»,  написал Подоляк.

Как сообщал Курсор, недавно Илон Маск заявил, что наложит ограничения на его использование Starlink для ВСУ.

Его заявление прозвучало после того, как бывший астронавт НАСА и капитан ВМС США Скотт Келли написал миллиардеру в Твиттере: «@elonmusk Украина отчаянно нуждается в вашей постоянной поддержке. Пожалуйста, восстановите полную функциональность ваших спутников Starlink. Защита от геноцидного вторжения — это не наступательная способность. Это выживание. Невинные жизни будут потеряны. Помогите. Спасибо».

В ответ новый генеральный директор Twitter Илон Маск заявил, что не допустит эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. «Вы достаточно умны, чтобы не глотать СМИ и прочую пропагандистскую чушь. Starlink — это коммуникационная опора Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения разрушены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к до Третьей мировой войны», — сказал он.

Также Курсор писал о том, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил американского бизнесмена Илона Маска в «скручивании лайков».

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