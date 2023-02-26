У Зеленского ответили Маску на слова о «государственном перевороте» в Украине

В Офисе президента Украины (ОП) отреагировали на заявление бизнесмена Илона Маска, который назвал Революцию Достоинства 2014 года «государственным переворотом».

В своем Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что в Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди.

«Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Угнетенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», – написал Подоляк.

Как сообщал Курсор, недавно Илон Маск заявил, что наложит ограничения на его использование Starlink для ВСУ.

Его заявление прозвучало после того, как бывший астронавт НАСА и капитан ВМС США Скотт Келли написал миллиардеру в Твиттере: «@elonmusk Украина отчаянно нуждается в вашей постоянной поддержке. Пожалуйста, восстановите полную функциональность ваших спутников Starlink. Защита от геноцидного вторжения — это не наступательная способность. Это выживание. Невинные жизни будут потеряны. Помогите. Спасибо».

В ответ новый генеральный директор Twitter Илон Маск заявил, что не допустит эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. «Вы достаточно умны, чтобы не глотать СМИ и прочую пропагандистскую чушь. Starlink — это коммуникационная опора Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения разрушены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к до Третьей мировой войны», — сказал он.

Также Курсор писал о том, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил американского бизнесмена Илона Маска в «скручивании лайков».