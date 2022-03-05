Ученые не исключают мощного цунами в Красном море

Волны цунами могут достигнуть высоты 45-100 метров, которые в зависимости от степени обрушения ударят по близлежащим побережьям Синая и Саудовской Аравии.

Во время подводного картографирования у Тиранского пролива в Красном море была обнаружена крутая полоса скал, с узким и глубоким разломом, отделяющим ее от склона за ней, пишет N12.

Исследователи обнаружили, что скала является остатком подводных оползней, которые произошли около 500 лет назад и, вероятно, вызвали значительную волну цунами, и что существует реальная опасность того, что линия скалы обрушится и вызовет новое цунами.

Компьютерное моделирование возможного обрушения предполагает, что оно может вызвать волны цунами на высоте 45-100 метров, которые в зависимости от степени обрушения ударят по близлежащим побережьям Синая и Саудовской Аравии.

Понимание опасностей, присущих египетскому региону Тиран, особенно важно в связи с работами по развитию, которые Саудовская Аравия планирует в регионе, включая строительство нового города Неум и строительство 15-километрового моста через пролив между Египтом и Саудовской Аравией.

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