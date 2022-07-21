Ученые озвучили новую теорию краха древних майя

Исследователи проанализировали 800-летнюю историю и выяснили, почему произошло падение Майяпан — культурная и политическая столица народа майя на полуострове Юкатан в 13 и 14 веках нашей эры.

По мнению исследователей, засуха привела бы к гражданскому конфликту, который, в свою очередь, привел бы к политическому краху. Тогда люди бы ушли в более мелкие и безопасные поселения.

Исследование опубликовано в Nature Communications.

Новое исследование не только дает ученым полезную информацию об истории этого древнего народа, но и является предупреждением о том, как изменения климата могут быстро оказать влияние даже на самые устоявшиеся и процветающие цивилизации.

«Множество источников данных указывают на то, что гражданские конфликты значительно увеличились, а обобщенное линейное моделирование связывает беспорядки в городе с засухой между 1400 и 1450 годами нашей эры. Мы утверждаем, что продолжительная засуха обострила напряженность между соперничающими фракциями, но последующие адаптации показывают устойчивость в масштабах региона, гарантируя, что политические и экономические структуры майя просуществовали до контакта с европейцами в начале 16 века нашей эры», — пишут исследователи в своей опубликованной статье .

У команды уже было много исторических записей для работы, охватывающих изменения населения, современные диеты и климатические условия. Эти записи были дополнены новым анализом человеческих останков на наличие признаков травматических повреждений (указывающих на конфликт).

Возникла корреляция между увеличением количества осадков и ростом населения в этом районе, а также между последующим уменьшением количества осадков и усилением конфликта. Исследователи говорят, что продолжительная засуха в 1400-1450 гг. н.э., скорее всего, привела к запустению Майяпана.

Исследование предполагает, что нехватка воды повлияла бы на методы ведения сельского хозяйства и торговые пути, создав нагрузку на жителей Майяпана. По мере того, как еды становилось все меньше, а ситуация становилась все более опасной, люди либо умирали, либо рассеялись.

«Наши результаты подтверждают легендарный институциональный крах Майяпана между 1441 и 1461 годами нашей эры, который стал следствием гражданского конфликта, вызванного политическим соперничеством и амбициями, который был укоренен в социальной памяти юкатекских народов, чьи свидетельства вошли в письменные записи раннего колониального периода», — заявили ученые.

«Археологические и исторические записи хорошо подходят для изучения прошлых социальных последствий климатических кризисов в течение долгосрочных циклов», — пишут исследователи.

«Регион майя предлагает широту и глубину археологических, исторических и климатических данных, необходимых для изучения взаимосвязи между социальными изменениями и колебаниями климатических условий», — добавили они.

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