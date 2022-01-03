Ученые рассказали об овоще, который обладает противораковыми свойствами

Ученые поделились знаниями об овоще, длительное употребление которого может предупредить развитие рака.

По мнению специалистов, овощ, обладающий мощным противораковым свойством — цветная капуста.

Его периодическое употребление значительно снижает вероятность заболеть раком.

Разумеется, при этом также важно придерживаться здорового образа жизни, соблюдать режим дня и отказаться от вредных привычек.

Однако при прочих равных, употребление в пищу цветной капуты предупреждает развитие наиболее распространенных форм рака.

Недавние медицинские исследования демонстрируют, что цветная капуста — один из овощей с наибольшим количеством флавоноидов, которые, в свою очередь, обладают противораковым свойством.

Кроме того, флавоноиды могут предотвратить появление инфекций и являются лучшим средством для очищения кровеносных сосудов.

Флавоноиды также могут предотвращать окисление холестерина, ингибировать свертывание тромбоцитов и снижать риск сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

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