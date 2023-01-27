Ученые, вероятно, научились предсказывать новые вспышки на Солнце

В пылающих верхних слоях атмосферы Солнца группа ученых нашла новые подсказки, которые могут помочь предсказать, когда и где может взорваться следующая вспышка на Солнце.

Используя данные Обсерватории солнечной динамики NASA, или SDO, исследователи из NorthWest Research Associates, или NWRA, идентифицировали небольшие сигналы в верхних слоях солнечной атмосферы, короне, которые могут помочь определить, какие регионы на Солнце производят солнечные вспышки — энергетические вспышки света и частиц, испускаемых Солнцем.

Новые результаты были опубликованы в двух статьях в The Astrophysical Journal.

Они обнаружили, что над областями, которые вот-вот вспыхнут, корона производит небольшие вспышки — как маленькие бенгальские огни перед большим фейерверком. Эта информация может в конечном итоге помочь улучшить предсказания вспышек и штормов космической погоды. Космическая погода может влиять на Землю разными способами: создавать полярные сияния, подвергать опасности астронавтов, нарушать радиосвязь и даже вызывать большие отключения электроэнергии.

Ученые ранее изучали, как активность в нижних слоях атмосферы Солнца, таких как фотосфера и хромосфера, может указывать на надвигающуюся вспышечную активность в активных областях, которые часто отмечены группами солнечных пятен, или сильными магнитными областями на поверхности Солнца, которые темнее и холоднее по сравнению с окружающей их средой.

«Мы можем получить информацию о короне, которая сильно отличается от той, что мы получаем от фотосферы или «поверхности» Солнца. Наши результаты могут дать нам новый маркер, чтобы определить, какие активные области, вероятно, скоро вспыхнут, а какие будут оставаться спокойными в течение предстоящего периода времени», — сказал К. Д. Лека, ведущий автор нового исследования, назначенный иностранный профессор в Университете Нагоя.

Для своих исследований ученые использовали недавно созданную базу данных изображений активных областей Солнца, снятых SDO. Новая база данных группы NWRA, возглавляемая Карин Диссауэр и разработанная Эриком Л. Вагнером, упрощает ученым использование данных Ассамблеи атмосферных изображений (AIA) на SDO для крупных статистических исследований.

«Впервые такая база данных доступна для научного сообщества, и она будет очень полезна для изучения многих тем, а не только активных областей, готовых к вспышкам», — сказал Диссауэр.

Команда изучила большую выборку активных областей из базы данных, используя статистические методы, разработанные членом группы Грэмом Барнсом. Анализ показал, что каждой вспышке предшествуют небольшие вспышки в короне. Эти и другие новые идеи помогут исследователям лучше понять физику, происходящую в этих магнитно-активных регионах, с целью разработки новых инструментов для прогнозирования солнечных вспышек.

Ранее Курсор писал, что Китай начал масштабные исследования Солнца. Китайские власти намерены исследовать природу взаимосвязей между солнечными вспышками, корональными выбросами масс и магнитным полем Солнца.

Курсор сообщал, что ученые установили, когда Солнце поглотило собственную туманность. Солнце сформировалось в центре туманности, которое оно впоследствии питала, чтобы стать более массивной. Большинство существующих звезд делают то же самое.

Наша редакция сообщала, что ученые оценили вероятность начала разрушительной Солнечной бури в ближайшее время.

Также мы публиковали информацию, что ученым удалось воссоздать рождение Солнечной системы

Курсор сообщал, что исследователи обеспокоены большим количеством вспышек, которые возникают на Солнце.