Ученые выяснили, в каком месяце рождается больше всего долгожителей

«Программу долгожительства» специалисты связывают с влиянием окружающей среды на развитие ребенка в материнской утробе и на его организм в момент рождения.

Дети, рожденные в период с сентября по ноябрь, могут с большой вероятностью стать долгожителями.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра по изучению старения NORC при Чикагском Университете (США), информирует портал Storinka.

Отмечается, что ученые проанализировали данные 1500 человек, отметивших в прошлом году юбилей.

Такую «программу долгожительства» специалисты связывают с влиянием окружающей среды на развитие ребенка в материнской утробе и на его организм в момент рождения. По их расчетам, зимой, весной и летом беременные женщины, которые готовятся к родам, подвергаются воздействию негативных факторов в более сильной степени, чем осенью. Так, у них большая вероятность пострадать от респираторных инфекций, отравления и дефицита некоторых витаминов.

Когда ребенок уже родился, его здоровье напрямую зависит от питания матери, что также имеет привязку к времени года. Следующий момент – температура окружающей среды в первые дни жизни новорожденного, слишком холодная или, наоборот, жаркая.

Результатом этого влияния может стать воспаление, которое возникает у плода или ребенка после его рождения. Это обстоятельство может способствовать более раннему развитию возрастных заболеваний, более быстрому старению и менее долгой жизни.

Как сообщал Курсор, химические соединения, которые вырабатываются организмом во время голодания, омолаживают организм. Ограничение потребляемых калорий продлевает работу органов сердечно-сосудистой системы.

При голодании и низкокалорийных диетах в печени образуется β-гидроксибутират, который регулирует связь между количеством поступающих в организм калорий и темпом старения.

Ранее Курсор писал, что американский врач назвала самый вредный вид макарон.

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