Украина экстренно минирует приграничные территории с россией и беларусью: что происходит

Украинские власти всеми силами пытаются сдержать врага в случае эскалации военного конфликта, в том числе со стороны беларуси.

Правительство Украины приняло решение укрепить государственную границу с беларусью* и россией путем сооружения дополнительной полосы минно-взрывных заграждений.

Это решение получило поддержку депутатов Верховной Рады Украины и внесено в законопроект №7475 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы».

По новому закону, полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы будет увеличена до 2 км в ширину и заминирована в целях обеспечения безопасности. Эта зона будет закрыта для свободного въезда, пребывания, проживания и передвижения лиц, не связанных с обороной или охраной государственной границы Украины.

Хотя подобные меры безопасности уже были применены ранее, новый закон расширяет зону, которая будет заминирована. В Государственной пограничной службе Украины также подчеркивают, что принятый закон поможет регулировать вопросы привлечения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции к выполнению задач по охране государственной границы и определить место пограничников в общей системе Сил обороны в случае военного положения.

На заметку, общая протяженность границы между Украиной и Россией составляет 2295 километров, а границы с Беларусью – 1084 километра. Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская и Черниговская области граничат с Россией, а Волынская, Ривненская, Житомирская, Киевская и Черниговская области — с Беларусью.

Ранее «Курсор» информировал, что Украина заявила, что россия начала применять новую тактику массированных атак.

Напоминаем, что Украина впервые уничтожила редкую российскую арктическую систему ПВО. Украинские артиллеристы обстреляли ТОР-М2ДТ после того, как беспилотник разведал местонахождение комплекса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!