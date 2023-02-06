Украина поможет Турции в спасательной операции после землетрясения — Зеленский

Глава Украинского государства принес соболезнования Эрдогану, «а также тем в сирийском обществе, кто потерял близких, кто потерял дом».

Украина предоставит Турции помощь в проведении спасательной операции после катастрофического землетрясения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня очень грустные новости из Турции и территории Сирии. Там произошло мощное землетрясение. Много погибших. Тысячи домов разрушены. Мои искренние соболезнования господину президенту Турции Эрдогану, а также тем в сирийском обществе, кто потерял близких, кто потерял дом», — сказал глава Украинского государства.

По его словам, Киев «немедленно отозвался и предложил Турции поддержку в проведении соответствующей спасательной операции».

Как сообщал Курсор, глава Альянса раввинов исламских государств раввин Менди Читрик сообщил, что информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясений в Турции не поступало.

«Пожалуйста, продолжайте молиться за наших друзей и коллег, с которыми мы не можем связаться в Адыямане, Малатье, Антакье, Газиантепе и Килисе», написал раввин Читрик.

По его словам, все члены еврейской общины находятся в безопасности, однако он пока не знает точно, был ли нанесен какой-либо ущерб их синагогам. Сейчас раввин направляется в южную Турцию.

Курсор писал, что в Турции и Израиле произошло новое землетрясение. Подземные толчки ощущались в городах Афула, Нагария и Ор-Акива.

Кроме этого, Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения.

Также Курсор информировал о том, что Еврейские федерации Северной Америки собирают деньги для Турции и Сирии.

Помимо этого, мы сообщали о том, что комитет Кнессета высокого уровня проведет экстренное заседание, чтобы рассмотреть готовность страны к землетрясениям после смертоносных подземных толчков в Турции и Сирии, унесших жизни тысячи людей.