В Англии за приставание к женщинам на улице будет угрожать тюремный срок

Как утверждают в министерстве внутренних дел, «каждая женщина должна чувствовать себя безопасно на наших улицах».

Правительство Великобритании заявило, что приставания на улице признают преступлением, за которое будет предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что по планам, поддержанным министром внутренних дел, в королевстве планируют криминализировать оскорбительные жесты и комментарии «в спину», преследование или перегораживание пути на улице.

«Каждая женщина должна чувствовать себя безопасно на наших улицах», — сказала министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман.

Сексуальные притязания уже незаконны, но есть надежда, что криминализация цепляния на улице будет побуждать больше людей сообщать об этом в полицию.

Опрос YouGov для BBC, опубликованный в марте, показал, что две трети женщин не чувствуют себя в безопасности, если оказываются поздно вечером на улице наедине.

Прокуратура, которая решает, передавать ли дела в суд, недавно обновила свои советы для сотрудников по уличным притязаниям. Новые указания охватывают такие правонарушения, как обнажение перед женщиной и ее преследование.

Законопроект криминализирует следующие действия:

Намеренно идти вплотную за кем-то, когда человек возвращается домой ночью

Нецензурные или агрессивные комментарии

Непристойные или оскорбительные жесты

Перегораживание пути

Медленная езда на транспортном средстве близ человека, идущего по тротуару.

Как сообщал Курсор, солдата ЦАХАЛа арестовали за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Согласно с версией следствия, за последние несколько месяцев военнослужащий в разное время связывался с десятками несовершеннолетних через различные приложения и в ходе переписки между ними просил их совершить над собой действия сексуального характера и прислать ему фото и видео сексуального характера.

Также Курсор информировал о том, что депутат Кнессета сказал, что изнасилование женщин-солдат террористами не является гендерным событием.