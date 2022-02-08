В Англии закрылся бар, который пережил чуму и проработал более тысячи лет

В городе Сент-Олбанс, который находится в 30 км от Лондона, закрылся паб Ye Olde FightingCocks, который был открыт в далеком 793 году. Считается, что он является самым старым в стране и одним из самых старых в мире. Учреждение пережило чуму и войну, но не выдержало испытания коронавирусом и карантином.

«Я сделал все возможное, чтобы сохранить паб открытым вместе со своей командой, но последние два года стали беспрецедентным временем для ресторанного и гостиничного бизнеса. Мы проиграли эту битву», — написал Кристофари, последний владелец паба, у себя в Facebook.

Ожидается, что у заведения появится новый владелец, который инвестирует в паб и возродит его. Тем временем работники паба — а их было 10 человек — остались без работы. Некоторые из них переехали в Сент-Олбанс, чтобы быть рядом с ней.

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