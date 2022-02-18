В Антарктиде стремительно распространяются растения

Ученые предполагают, что тенденция потепления сохранится в ближайшие десятилетия, и ото льда освободится еще больше территорий, пригодных для жизни растений.

Как рассказали эксперты, которые проводят исследование на Синге, острове на Южных Оркнейских островах Антарктиды, растения там начали распространяться в 10 раз быстрее. Все из-за изменений климата.

Речь идет о двух видах цветковых: луговика антарктического (Deschampsia antarctica) и колобантуса Кито (Colobanthus quitensis). Эти растения смогли быстро расселиться на значительные территории из-за теплого лета. Кроме того, их не вытаптывают морские котики, которые реже появляются на островах.

Как рассказал профессор Университета Инсубрии, Италия, Николетта Канноне, экосистемы Антарктиды очень быстрое реагируют на климатические изменения.

Ранее Курсор сообщал, что названо животное, которое лучше всех адаптируется к изменениям климата. Ученые рассказали о том, что у птиц меняются когнитивные способности в связи с глобальным потеплением. Так, все дело в размерах мозга. Именно таким птицам лучше удается адаптироваться к изменениям климата.

Кроме того, мы писали, что глобальное потепление вызовет выброс радиации в Арктике.

Еще напомним, что растения находятся под угрозой, поскольку климатический кризис меняет характер цветения.

Ученые рассказали, как климатические изменения действуют на психику.

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