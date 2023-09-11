В Австрии школьный автобус упал с моста – появилось видео

В Австрии в понедельник, 11 сентября, произошло падение с моста школьного автобуса.
Об этом сообщает Kurier.
Это случилось на трассе возле Растенфельда (Нижняя Австрия). Перед падением с моста автобус столкнулся с машиной, водителем которой была женщина. К счастью, она не пострадала.
В самом школьном автобусе было пять пассажиров. У водителя зафиксированы серьезные травмы, других двоих доставили на вертолете в медучреждение, а остальных троих – на карете "скорой". Среди них есть двое подростков.
Сперва была информация, что в салоне во время аварии находились дети. Однако полиция опровергла эти сообщения из сети.
Сейчас правоохранители занимаются расследованием причин аварии. По словам представителя полиции Раймунда Швайгерленера, не исключено, что перед ДТП у водителя случился сердечный приступ.
Автобус до сих пор находится на месте ДТП, сотрудники пожарной службы должны поднять его спустя некоторое время с помощью тяжелой техники.
Из-за этого происшествия федеральную автостраду временно закрыли движения транспорта, но она уже вновь открыта. Спасательная операция уже тоже завершена.
Также "Курсор" сообщал, что в Тират-Кармеле мужчина сбил человека на украденном автомобиле.