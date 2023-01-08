В Эквадоре отец официально сменил пол, чтобы получить опеку над дочерьми

47-летний Рене Салинас Рамос в настоящее время официально зарегистрирован как женщина в своем родном Эквадоре, несмотря на то, что в повседневной жизни он по-прежнему идентифицирует себя как мужчина.

Отчаявшийся отец утверждает, что принял радикальное решение из-за судебной системы в его стране, которая, по его словам, в целом отдает предпочтение матерям в делах об опеке.

Рамос сказал, что его дочери сейчас живут в ужасных условиях вместе с матерью и что он не видел своих детей более пяти месяцев. Именно это заставило его официально сменить пол.

Он вызвал гнев активистов по всей стране, которые боролись за изменение закона для «настоящих» трансгендеров, а не тех, кто ими притворяется. Ранее на этой неделе Федерация ЛГБТ-организаций Эквадора выступила с заявлением, осуждающим «абсурдные» действия Рамоса.

Битва за опеку между отцом и его бывшей женой продолжается до сих пор.

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