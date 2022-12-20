В Германии призвали Си Цзиньпина повлиять на путина

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в беседе с Си подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны в Украине.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал лидера Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние на россию*, чтобы убедить президента этой страны владимира путина прекратить войну против Украины.

Об этом говорится на сайте офиса президента ФРГ.

Отмечается, что лидеры стран провели во вторник, 20 декабря, телефонный разговор.

«Президент подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны, уважении украинского суверенитета и необходимости вывода российских войск. Он попросил Си использовать свое влияние в россии, чтобы повлиять на путина с этой целью», — говорится в сообщении.

Кроме того, Штайнмайер подтвердил решимость Германии и дальше поддерживать Украину.

«Европа не отступит назад из-за российских угроз и приняла меры против энергетического кризиса. Российская агрессия укрепила обороноспособность Украины и сплоченность Европы. Здесь путин фундаментально просчитался», — отмечается в сообщении.

Президент ФРГ также поблагодарил Си за четкое неприятие ядерной угрозы со стороны россии.

Поводом для звонка послужило 50-летие двусторонних отношений между Федеративной Республикой Германия и Китайской Народной Республикой, отмечает офис президента ФРГ.

Как сообщал Курсор, по данным ЦРУ, Китай обеспокоен поражениями рф в Украине и ядерной риторикой кремля.

До этого мы информировали о том, что встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20 может привести к геополитической и стратегической катастрофе для кремлевского режима.

Также Курсор сообщал, что Байден сделает Си Цзиньпину предупреждение, связанное с Северной Кореей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!