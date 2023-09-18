В Индии разъяренный слон разгромил рейсовый автобус

Животное протаранило лобовое стекло и сдвинуло автобус на несколько метров.

В штате Эндра Прадеш на юге Индии разъяренный слон напал на рейсовый автобус.

Люди не пострадали, информирует Bild.

Отмечается, что автобус заглох на проселочной дороге. Пассажиры покинули его и ждали другого на замену, когда к ним приблизился разъяренный слон. Он протаранил лобовое стекло и сдвинул автобус на несколько метров.

Люди в панике бросились прочь, а водитель попытался отвлечь животное, чтобы спасти машину. В итоге слон погнался за ним и забыл про автобус. Пострадавших в результате инцидента нет.

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