В Иране полиция специально стреляет по лицам и гениталиям женщин

Врачи и медсестры, которые тайно лечат пострадавших из-за протестов в Иране, рассказали страшные подробности преступлений кровавого режима.

Иранская полиция в бессильном стремлении усмирить протесты прибегает к разным устрашающим мерам. Врачи, которые тайно помогают раненым, сообщили мировым СМИ о характерных ранениях среди иранских митингующих.

Об этом сообщает The Guardian.

Врачи и медсестры тайно лечат демонстрантов, поскольку опасаются арестов. Они заявили, что мужчины и женщиныобращаются с разными ранами: мужчинам чаще всего дробовые пули попадали в ноги, ягодицы и спину, а вот женщинам специально целятся в гениталии, лица и грудь.

В то время как отключение интернета скрыло большую часть кровавых репрессий против протестующих, газете Guardian удалось получить доказательства жестокости и садизма иранского режима.

На фотографиях, предоставленных Guardian медиками, видны раны по всему телу от дробовых пуль, которыми силы безопасности стреляли в людей с близкого расстояния.

Врач из центральной провинции Исфахан рассказал, что, по его мнению, власти преследуют мужчин и женщин по-разному, «потому что они хотят запугать и разрушить красоту женщин».

«Я лечил 20-летнюю женщину, которой выстрелили в половые органы двумя пулями. Десять других шариков застряли во внутренней части ее бедра. Эти 10 шариков были легко удалены, но два шарика были проблемой, потому что они застряли между уретрой и входом во влагалище», — сказал врач. Девушка рассказала врачу, что ее окружила группа из 10 сотрудников службы безопасности и выстрелила ей в половые органы и бедра.

Шокированный врач, который говорил на условиях анонимности из-за страха перед репрессиями, сообщил, что ему было трудно справиться со стрессом и ужасом, свидетелем которых он стал.

Курсор уже сообщал, что в Германии иранского посла вызвали «на ковер».

Также мировые лидеры осудили, что в Иране казнили протестующего, осужденного за ранение охранника.