В Лондоне жену американского дипломата осудили на восемь месяцев, муж сбежал

Дипломат запросил убежище в США, воспользовавшись дипломатической неприкосновенностью, и оставил свою жену, которая насмерть сбила человека в аварии.

Энн Сколас признана виновной в совершении автомобильной аварии в Великобритании, в результате которой погиб 19-летний юноша. Суд приговорил жену американского дипломата к восьми месяцам условного заключения.

Об этом сообщает inn.

Сам дипломат сразу после аварии в 2019 году сбежал в США. Он запросил дипломатическую неприкосновенность и выехал из Великобритании.

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