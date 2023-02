В Мексике бандиты из картеля пронесли в тюрьму кота, чтобы сделать ему тату

В Мексике члены банды Лос-Мексиклес пронесли с собой в тюрьму контрабандного кота, на теле которого набили татуировку.

Об этом сообщает Vice.

Эта банда состоит из 10 тысяч членов и сформировалась в 2009 году как союзная сила для картеля Синалоа и боевой авангард против конкурирующего картеля Хуареса. Лос-Мексиклес занимается контролем оборота наркотиков и оружия, похищениями людей и даже устраивали массовые бойни. Эта банда считается одной из самых жестоких в штате Чиуауа.

Многое из них находятся в тюрьме и доставляют неудобства местным правоохранителям. Так, 1 января они совершили побег и убили десятерых охранников. По итогу удалось сбежать 25 заключенным, в том числе высокопоставленному криминальному авторитету Эрнесто Альфредо Пиньон, которого спустя несколько дней убила полиция штата во время перестрелки.

В ходе предыдущего рейда несколькими днями ранее власти обнаружили механического быка, телевизоры и тоннель, который позволял членам банды покидать и возвращаться в тюрьму по их желанию. На следующий день после побега из тюрьмы правоохранители обнаружили 21 винтовку, 900 патронов, бронежилеты, алкоголь, наркотики, сейф с более чем миллионом мексиканских песо (примерно 500 000 долларов) и контрабандного кота.

Животное пронесли с собой Лос-Мексиклес. 4-лапому сделали татуировку с надписью «Сделано в Мексике» и логотипом банды. Вероятно, преступники надеялись, что теперь кот станет членом их банды и будет для них развлечением за решеткой, но правоохранители решили иначе и отдали питомца в приют.

A Mexican gang linked to the Sinaloa Cartel had a pet inside prison: A tattooed cat. https://t.co/BeUXQjykIm

— VICE (@VICE) February 9, 2023