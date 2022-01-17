В NASA показали два ярких квазара, сливающихся в один пугающий объект

Астрономы при помощи телескопа Hubble выявили два удивительных квазара, которые будто бы сливаются в один большой объект.

«Астрономы считают, что квазары, являющиеся маяками света, питаемыми сверхмассивными черными дырами, являются ядрами двух массивных сталкивающихся галактик», — сообщили ученые.

Может показаться, что они находятся рядом. Но на самом деле расстояние между квазарами составляет 10 тысяч световых лет. По словам экспертов, при слиянии они образуют очень большую черную дыру.

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