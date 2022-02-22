В ООН сообщили, что загрязнение воздуха убило больше людей, чем коронавирус

По словам ученых, загрязнения и токсичные вещества также являются одним из пяти основных факторов катастрофического сокращения биоразнообразия на Земле.

Как рассказал докладчик ООН Дэвид Бойд, примерно 9 миллионов досрочных смертей в мире вызваны именно загрязнением окружающей среды. Это в два раза больше, чем количество смертей от коронавируса.

Смерти, которые связаны именно с загрязнением воздуха, в большинстве своем приходятся на страны со средним и низким доходом. Такому риску подвергаются работники различных заводов. Согласно Бойду, 750 тысяч человек каждый год умирают от воздействия выхлопных газов и прочих веществ.

По словам эксперта, загрязнение воздуха убивает не только отдельных людей, но и вызывает другие экологические кризисы. В отчете говорится, что химическая промышленность усиливает климатическую катастрофу.

Ранее Курсор сообщал, что в январе в бразильской Амазонии зафиксировали рекордный уровень вырубки леса. В январе 2022 года вырубка лесов в Амазонии охватила площадь в 430 квадратных километров. Это в пять раз превышает уровень за январь 2021 года. Об этом сообщили ученые из Бразильского национального агентства космических исследований, изучив спутниковые снимки.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Австралии будут делать удобрения для городских растений из человеческой мочи.

Еще напомним, что экологи придумали новый способ спасти леса от гибели.

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