В парламенте Нидерландов выступили за ужесточение санкций ЕС против Ирана

Лидеры партий большинства предложили внести иранский Корпус стражей исламской революции в террористический список ЕС и ввести санкции против ключевых чиновников и членов их семей.

Лидеры десяти парламентских партий Нидердандов призывают Европейский Союз усилить давление на правительство Ирана новым пакетом санкций.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, лидеры партий, представляющих большинство в парламенте, предложили внести иранский Корпус стражей исламской революции в террористический список ЕС и ввести санкции против ключевых чиновников и членов их семей за нарушение прав человека. Об этом говорится в совместном письме, опубликованном в пятницу в нидерландской газете Volkskrant.

Письмо следует за аналогичным предложением, которое парламент Нидерландов одобрил в декабре, и выходит накануне встречи министров иностранных дел ЕС в конце января.

До этого Курсор информировал о том, что в октябре Совет Европейского Союза ввел дополнительные санкции против Ирана из-за нарушений прав человека.

В санкционном списке оказались еще одиннадцать человек и четыре организации.

«Это связано с их ролью в смерти Махсы Амини и насильственной реакцией на недавние демонстрации в Иране», — говорилось в сообщении Совета ЕС.

Как сообщал Курсор, в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии* и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

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