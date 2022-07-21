В Пентагоне прокомментировали скандальное заявление лаврова

Все уже слышали, какие у главы рф владимира путина намерения, поскольку он множество раз заявлял о бессрочной военной операции, сосредоточенной на Донбассе.

Глава министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что глава минобороны россии* сергей лавров своими заявлениями о расширении планов в Украине только подтверждает амбиции путинского режима.

По словам Остина, он уверен, что руководство Украины удовлетворено тем, как ВСУ используют американские системы HIMARS.

Также Остин заявил, что люди в россии плохо информированы о том, что происходит на фронте. Он предположил, что лавров делал свои заявления в первую очередь для россиян.

При этом сам владимир путин говорил о том, что цель так называемой «спецоперации» в Украине – защита жителей Донбасса. Ранее он говорил, что цель – денацификация и демилитаризация всей Украины.

«Его действия доказали обратное. И мы знаем, наши партнеры и союзники знают, что он имеет большие амбиции. И лавров лишь подтвердил это сегодня», — заявил Остин.

Ранее наш сайт сообщал, что стало известно, когда Гаага возьмется за дело о преступлениях рф в Украине.

Еще напомним, что в Украине остро ответили лаврову на заявление о расширении географии войны.

Также «Курсор» сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии.