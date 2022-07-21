В Пентагоне прокомментировали скандальное заявление лаврова

Глава министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что глава минобороны россии* сергей лавров своими заявлениями о расширении планов в Украине только подтверждает амбиции путинского режима.
По словам Остина, он уверен, что руководство Украины удовлетворено тем, как ВСУ используют американские системы HIMARS.
Также Остин заявил, что люди в россии плохо информированы о том, что происходит на фронте. Он предположил, что лавров делал свои заявления в первую очередь для россиян.
При этом сам владимир путин говорил о том, что цель так называемой «спецоперации» в Украине – защита жителей Донбасса. Ранее он говорил, что цель – денацификация и демилитаризация всей Украины.
«Его действия доказали обратное. И мы знаем, наши партнеры и союзники знают, что он имеет большие амбиции. И лавров лишь подтвердил это сегодня», — заявил Остин.
Ранее наш сайт сообщал, что стало известно, когда Гаага возьмется за дело о преступлениях рф в Украине.
Еще напомним, что в Украине остро ответили лаврову на заявление о расширении географии войны.
Также «Курсор» сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!