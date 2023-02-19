В скандал вокруг использования Starlink в Украине вмешалось правительство США: все подробности

Ранее Маск заявил, что наложит ограничения на использование Starlink в Украине.

Правительство США провело переговоры с Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Напомним, что в этом месяце SpaceX заявила, что предприняла шаги, чтобы помешать украинским военным использовать сервис Starlink для управления дронами, заявив, что он «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

В интервью каналу NBC Meet the Press с Чаком Тоддом, которое должно выйти в эфир в воскресенье, Блинкена спросили, разговаривали ли чиновники на эту тему с Маском, который является исполнительным директором Starlink, по поводу того, чтобы снять ограничения.

«Ну, я не могу поделиться никакими деталями разговоров, которые у нас были, кроме как сказать, что у нас были такие разговоры», — сказал он.

SpaceX в частном порядке отправила грузовики с терминалами Starlink в Украину, что позволило ее военным общаться, подключив их и соединив с почти 4000 спутников, которые SpaceX уже запустила на низкую околоземную орбиту.

По словам Маска, россия* пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, хотя SpaceX в ответ усилила программное обеспечение службы.

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Напомним, что новые израильские лазеры смогут сбивать БПЛА Ирана, используемые в Украине, — чиновник Минобороны.

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