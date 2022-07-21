В США подсчитали потери россиян в войне с Украиной

Директор ЦРУ отметил, что украинцы также понесли значительные потери, хотя и не такие значительные, как россия.

По оценкам Соединенных Штатов, потери рф* в Украине «составляют около 15 000 убитых и примерно в три раза больше раненых», заявил директор ЦРУ Уильям Бернсин на форуме по безопасности в Аспене.

«По последним оценкам разведывательного сообщества США, число погибших составляет около 15 000 человек, а число раненых примерно в три раза больше», — сказал он.

«И украинцы тоже пострадали — вероятно, немного меньше, но все же, вы знаете, это значительные потери», — добавил директор ЦРУ.

Он также добавил, что российские войска сосредоточены на оккупации восточного региона Украины.

«Курсор» писал ранее, что лавров заявил о том, что российская федерация изменит географические цели войны и не станет ограничиваться территорией Донбасса, а будет «освобождать» и ряд других областей Украины.

Еще мы писали, что по словам лаврова, россия не нападала на Украину, но вынуждена была начать «специальную операцию», потому что Запад «занимался преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!