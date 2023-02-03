В США выступили с заявлением касательно плана по завершению войны в Украине

Ранее СМИ сообщили, что директор ЦРУ посетил Украины и россию*, чтобы предложить план по окончанию войны.

В Белом доме и ЦРУ выступили с заявлением, в котором категорически опровергли сообщение Neue Zürcher Zeitung о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы предлагал Киеву и москве мирный план, предусматривающий завершение войны в обмен на часть территории Украины.

Заявления американских чиновников обнародовало издание The Newsweek.

Заместитель представителя Совета нацбезопасности Белого дома Шон Девитт заявил, что публикация NZZ является «не соответствует действительности».

По словам представителя ЦРУ, заявление швейцарского издания о том, что Бернс совершил тайную поездку в рф в январе 2023 года, чтобы озвучить мирный план от имени Белого дома, — это «абсолютная ложь».

В прошлом месяце Бернс тайно ездил на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев, сообщает Washington Post.

Ранее Курсор писал, что СМИ узнали детали плана ЦРУ по окончанию войны в Украине. Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента США Джо Байдена проверить готовность Украины и рф к мирным переговорам.

Курсор писал также, что политолог предположил, что в рф начали рассматривать замену путина. В россии боятся, что в армии начнут назревать бунты.

Курсор сообщал, что владимир путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв, считает, считает бывший сотрудник КГБ и российской разведки сергей жирнов. Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался.

Еще мы писали, что по словам главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в рф есть люди, с которыми просто сотрудничать, поскольку они осознают, что их страна должна быть другой.