В США задержали россиянина по делу о крупнейшей краже на 4,5 млрд долларов

В Нью-Йорке по делу о сговоре с целью отмывания криптовалюты задержаны россиянин Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган. Их обвиняют в краже биткойнов на сумму 4,5 млрд долларов с биржи Bitfinex в 2016 году. Суд отпустил пару под залог в 8 млн долларов.

Следствие считает, что пять лет назад, во время хакерской атаки на Bitfinex, с биржи было украдено 120 тысяч биткойнов (на тот момент они стоили $65 млн и с тех пор выросли до $4,5 млрд), которые позднее двумя тысячами транзакций были отправлены на цифровой кошелек Лихтейнштейна.

По предварительным данным, за последние пять лет он по схеме отмывания денег вывел на свои счета эквивалент 25 тысяч биткойнов, а остальные 95 тысяч оставил в кошельке «для получения и хранения незаконных доходов от взлома». Минюст США сообщил об изъятии биткойнов стоимостью в $3,6 млрд.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Русский Еврей».

«Сегодняшние аресты и крупнейшая кража за всю историю доказывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — цитирует Минюст заместителя генпрокурора США Лизу О. Монако.

В материалах дела утверждается, что Лихтенштейн и Морган использовали множество методов отмывания денег.

Среди них — использование вымышленных личностей для создания профилей в соцсетях и конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, включая валюту с повышенной анонимностью, а также использование бизнес-счетов в США для узаконивания своей банковской деятельности.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в 2021 году британские евреи зафиксировали самый высокий показатель в Европе антисемитских инцидентов.

В Соединенном Королевстве в 2021 году было зарегистрировано 2255 антисемитских инцидентов, что на 34% больше, чем 1684 инцидента, зарегистрированных в 2020 году.

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