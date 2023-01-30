В США заявили, что Израиль причастен к бомбардировке завода по производству БПЛА в Иране — СМИ

В отчете со ссылкой на официальных лиц США и другие источники говорится, что Израиль атаковал иранский военный объект.

Израиль стоял за взрывом иранского военного объекта в воскресенье, говорится в сообщении, опубликованном накануе, что противоречит более раннему сообщению арабского СМИ.

Рано утром в воскресенье прозвучал громкий взрыв на военном объекте в городе Исфахан, Иран, сообщает государственное СМИ IRIB. Иран преуменьшил значение инцидента, назвав его «неудачной» атакой беспилотника.

«Взрыв произошел в одном из центров по производству боеприпасов Минобороны, согласно заявлению заместителя главы по политическим вопросам и безопасности провинции Исфахан, пострадавших нет», — сообщает IRIB.

«Один из (беспилотников) был сбит … ПВО, а два других попали в ловушки ПВО и взорвались. К счастью, эта неудачная атака не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительные повреждения крыше мастерской», — говорится в сообщении министерства, распространенном новостным агентством IRNA.

«(Атака) не повлияла на наши объекты и миссию… и такие слепые меры не повлияют на дальнейшее развитие страны», — заявили в министерстве.

В сообщении саудовского новостного сайта Al Arabiya al Hadath утверждалось, что атака беспилотников была осуществлена ​​ВВС США при участии другой страны, но подчеркивалось, что еврейское государство в этом не участвовало.

Однако в воскресенье ​​The Wall Street Journal процитировал официальных лиц США и другие неназванные источники, которые заявили, что на самом деле Израиль несет ответственность за атаку беспилотников, в ходе которой для удара использовались три небольших беспилотных вертолета или «квадрокоптера».

Хотя ЦАХАЛ отказался подтвердить или опровергнуть это сообщение, официальные лица, цитируемые в отчете, заявили, что этот удар был первым нападением Израиля на Иран с тех пор, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу вернулся к власти.

Ранее Курсор писал, что Израиль атаковал военный завод в иранском Исфахане — The Wall Street Journal. Вашингтон и Иерусалим ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Как сообщал Курсор, несмотря на заявления Ирана, атака беспилотников на Иран в Исфахане имела огромный успех, свидетельствуют данные западных разведывательных источников.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

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