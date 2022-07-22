В Турции арестовали иранских террористов

Использование преступников и различных криминальных элементов – это методика, которую использует КСИР при проведении терактов в разных странах.

Турецкие СМИ сообщили, что полиция арестовала трех граждан Ирана, которые подозреваются в планировании терактов против израильтян в Стамбуле.

Также важно, что все трое были арестованы еще 14 июля в рамках операции по предотвращению нападений на израильтян в Турции.

Напомним, что как СМИ, так и спецслужбы не раз сообщали, что Иран планирует теракты против израильтян в Стамбуле. Спецагенты Исламской Республики действуют при помощи местных криминальных элементов, а также посылают своих убийц и боевиков.

Примечательно, что это далеко не первые подозреваемые, которые планировали теракты против израильтян в Стамбуле. Так, ранее турецкие спецслужбы уже задерживали подобные группы.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Иран заявляет, что ищет гарантии ядерной сделки, чтобы «не быть ужаленным дважды». Иран добивается от США экономических гарантий для возобновления давно остановленной ядерной сделки 2015 года, чтобы «не быть ужаленным дважды» одним и тем же способом, заявил министр иностранных дел этой страны.

Кроме того, Курсор писал, что в Великобритании не верят, что Иран заключит ядерное соглашение.

Еще напомним, что Эрдоган публично унизил путина в Тегеране.