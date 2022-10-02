В Украине объяснили, зачем просят у США подержанные HIMARS

«Те, которые выделили, будут поставляться в течение двух лет, нас это не устраивает», — сказал Арахамия.

Украина ведет переговоры с Вашингтоном, чтобы получить подержанные системы HIMARS.

Это нужно для того, чтобы ускорить поставки вооружения, рассказал «Голосу Америки» глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«В первую очередь нам нужны дополнительные HIMARS. Те, которые выделили, будут поставляться в течение двух лет, нас это не устраивает. Мы хотим взять HIMARS, которые уже есть в США и были в использовании. Мы хотим их забрать, а новые пусть поставляются в армию США. Для этого мы хотим совершить так называемый обмен. Это такая не простая бюрократическая процедура, но мы уже «задрафтили» ее и хотим, чтобы ее все-таки приняли «, – сказал Давид Арахамия.

Также он отметил, что Украине нужны беспилотники Grаy Eagle и MQ Reaper.

«Мы встречались с командованием Воздушных сил, мы обсуждали с производителями. Мы считаем, что как только будет политическое решение, в течение двух-трех недель эти дроны уже могут быть в Украине», – добавил Арахамия.

“Протягом двох-трьох тижнів ці дрони можуть бути вже в Україні”, – Давид Арахамія, голова фракції “Слуга народу” Верховної Ради України, у коментарі для журналістки Голосу Америки @KaterynaLis. Делегація із Києва протягом тижня перебувала з офіційним візитом у Вашингтоні. pic.twitter.com/U0VgfyA8Yp — Голос Америки Українською (@holosameryky) October 1, 2022

Напомним, Украина должна получить от США 18 систем HIMARS. Это предусмотрено предварительным пактом помощи.

Ранее Курсор писал, что министерство иностранных дел Израиля обратилось к израильтянам в рф, у которых также есть российское гражданство.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!