В Украине осталось 2000 израильтян- МИД

По данным Министерства иностранных дел Израиля, более 83% израильтян в Украине эвакуированы, но около 2000 человек все еще находятся в стране.

В ближайшие дни в Украине будет создан полевой госпиталь в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Медицинским центром им. Хаима Шиба и Службой здравоохранения Клалит.

Также будет продолжаться передача гуманитарной помощи согласно потребностям властей Украины и соседних стран.

Передача Львовской больнице 6-ти гигантских генераторов, что позволит обеспечить ее непрерывную работу даже без штатного электроснабжения.

Центры помощи беженцам (как евреям, так и неевреям) на пограничных переходах, где размещены сотрудники Министерства иностранных дел, с упором на обеспечение зимним снаряжением.

В ходе оценки ситуации сегодня утром заместитель генерального директора МИД по консульским вопросам Эяль Сисо представил данные о выезде граждан Израиля из Украины.

По данным консульского отдела, за три недели, прошедшие с момента предупреждения о поездках, страну покинули около 10 200 граждан Израиля, из которых с начала боевых действий уехали около 5 700 человек.

По оценкам МИД, в Украине осталось около 2000 граждан Израиля.

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