В Украине сообщили, что российский снаряд попал в детский садик

В четверг украинские военные обвинили российских оккупантов на востоке Украины в обстреле артиллерийскими снарядами населенного пункта в Луганской области, в том числе детского садика.
Обстрел произошел около 9 часов утра. В это время в детсаду уже находились дети. По предварительной информации, две сотрудницы получили контузии.
Позже информацию о том, что два человека получили контузии, подтвердил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура — половина населенного пункта осталась без электропитания. Украинские военнослужащие оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие, добавили в штабе ООС.
Станица Луганская подконтрольна украинскому правительству. Населенный пункт граничит с Луганском, которых контролирует «ЛНР».
Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной.
Также Курсор передавал, что Украина подверглась масштабной кибератаке. Минобороны, армия, а также крупнейшие банки Украины стали жертвами массированных DDoS-атак после того, как Россия объявила о выводе части войск.
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