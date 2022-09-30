В Великобритании и Франции отреагировали на попытку рф аннексировать территории Украины

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли вызвал российского посла в британское дипломатическое ведомство из-за попытки аннексии россией* Донецкой и Луганской, а также частей Херсонской и Запорожской областей Украины.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Я вызвал посла россии Андрея Келина, чтобы решительно выразить протест против заявления путина о незаконной аннексии суверенной украинской территории», – написал Клеверли.
Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон также осудил незаконную аннексию россией украинских территорий. Об этом сообщается в Twitter Макрона.
«Президент Республики решительно осуждает незаконную аннексию россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Это серьезное нарушение международного права и суверенитета Украины. Франция выступает против этого и стоит с Украиной, чтобы противостоять агрессии и восстановить ее полный суверенитет над всей своей территорией», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором осудил «мошенническую» попытку путина захватить земли, составляющие почти пятую часть территории Украины, и заявил, что США всегда будут соблюдать «международно признанные границы».
Кроме того, Соединенные Штаты в пятницу ввели широкомасштабные санкции, связанные с рф, в отношении сотен людей и компаний, в том числе членов законодательного органа, военных и центрального банка, в ответ на заявление москвы о том, что она аннексировала часть Украины.
Также Курсор информировал о том, что Украина готова к переговорам с российской федерацией, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным. Об этом в видеообращении после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Курсор сообщал о том, что Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, Курсор писал о том, что сегодня, 30 сентября, российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!