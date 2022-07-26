В Южной Корее вывели светящихся собак

Ученые вывели двух щенков, которые светятся, в рамках проекта по борьбе с опасной болезнью. Животные пока чувствуют себя хорошо, наблюдения за ними продолжатся.

Ученые из Южной Кореи в рамках проекта по поиску лекарства от болезни Паркинсона смогли вырастить два собачьих эмбриона. Щенки бигля выросли здоровыми, но их главная особенность в том, что они светятся при ультрафиолетовом освещении.

Статья опубликована в журнале BMC Biotechnology.

Эксперты из Национального университета Чхуннама нацелились на создание собак с мутацией в гене DJ-1. В зародыш бигля ввели ген, который устойчив к неомицину и ген зеленого флуоресцентного белка.

Важно, что подсветка была нужна для того, чтобы отслеживать отредактированные клетки. С помощью них ученые смогли понять, работает ли технология генетического изменения CRISPR.

Ученые продолжат наблюдать за щенками, чтобы выяснить, будут ли у них развиваться синдромы болезни Паркинсона.

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