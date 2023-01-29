«Вагнеровцы» заявили о захвате еще одного важного населенного пункта

Украинские военные и российская частная военная группа Вагнера претендуют на контроль над Благодатным.

И украинские военные, и российская частная военная группа «Вагнер» утверждают, что контролируют Благодатное под Бахмутом в восточной части Донецкой области.

«Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах […включая] Благодатное Донецкой области», — говорится в ежедневном утреннем сводке ВСУ. Украинцы добавили, что их силы также отразили атаки в 13 других населенных пунктах в Донецкой области.

Группа Вагнера, признанная США транснациональной преступной организацией, также утверждает, что ее подразделения взяли под контроль Благодатное. Об этом террористы написали в Telegram.

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Напомним, около 54 тысяч тонн краденого продовольствия из Украины россия пыталась направить в Ливан, но власти страны запретили разгрузку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.